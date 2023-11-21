Bozüyük'te Belediye Bütçesi 900 milyon TL olarak kabil edildi

Bozüyük Belediyesi’nin 900 milyon lira olarak belirlenen 2024 yılı bütçesi Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda birinci birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 7 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda yoklama alınmasının ardından 2024 Yılı Performans Programı, 2024 Yılı Belediye Gelirleri tarifesi, 2024 Yılı Belediye Gider Bütçesi, 2024 Yılı Belediye Gelir Bütçesi ve 2024 Yılı Bütçe Kararnamesi görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesinde yer alan “Hayatlarını kendi imkanlarıyla idame ettirmekte zorlanan ve bu sebeple belediyemizden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi hemşerilerimiz ile Cansuyu projesinden yararlanan hemşerilerimizde dahil olmak üzere tümüne bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık /2023 ayından başlayarak Nisan/2024 ayı dahil olmak üzere beş ay boyunca kış desteği adı altında sosyal destek yardımı yapılması ve sosyal destek yardımı yapılmasına karar verilmesine müteakip yapılacak olan sosyal destek yardım miktarı 750 tl, gündemin 7. Maddesinde yer alan Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren ’’T.C. Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği (CANSUYU) ’’ kapsamında müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2024 mali yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarı 900 tl olarak belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.