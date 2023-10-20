Bozüyük'te bocce turnuvası
Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik bocce turnuvası düzenlendi.
Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik bocce turnuvası düzenlendi.
Ortaokul öğrencilerin katıldığı Bocce müsabakaları Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde yapıldı. Gerçekleşen turnuvada dereceye giren öğrencilere, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından madalyaları takdim edildi.