Bozüyük'te bocce turnuvası

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik bocce turnuvası düzenlendi.

Bozüyük'te bocce turnuvası
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik bocce turnuvası düzenlendi.

Ortaokul öğrencilerin katıldığı Bocce müsabakaları Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde yapıldı. Gerçekleşen turnuvada dereceye giren öğrencilere, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya tarafından madalyaları takdim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman