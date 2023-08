Bozüyük'te Boztram ve katlı yeraltı otoparkı hizmete girdi

TAKİP ET

Bozüyük Belediyesi Boztram ve katlı yer altı otoparkı projeleri hizmete açıldı.

Açılış programında ilk olarak Selanik, Kurtuluş, Cumhuriyet, Çankaya ve Dolmabahçe isimleri verilen tramvayların her birinin renklerinin ve isimlerinin hikâyesi ekrana verilen görsellerle birlikte anlatıldı. Her bir tramvayın anlatımının ardından tramvaylar konser alanı yakınına gelerek vatandaşları selamladı. Tramvayların tanıtımının yapılarak hizmete girmesinin ardından sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Bozüyük burayı doldurmuş” diyerek hemşerilerini selamladı. Ardından “Bu ülke kolay kurtarılmadı, bunun mücadelesi ağır geçti” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Bakkalcıoğlu “Bizde sizlere seçimden önce söz vermiştik. Bozüyük ana caddesinde tramvaylarımız gezecek diye. Bu projeyi yaparken bu ülkeyi bizlere emanet eden bizlerin de bizden sonraki kuşaklara emanet edeceğimiz bu ülkeyi, hep onu anarak onu yaşatarak sürdürmemiz gerektiği inancıyla Büyük Önderimizin doğduğu kentten vefatına kadarki süreci 5 tramvayımıza isimleriyle verelim istedik. Bozüyük caddelerinde insanlarımızın kent içindeki ulaşımını sağlayacak tramvaylar inşallah önümüzdeki dönemlerde Bozüyük’ün başka noktalarında da dolaşacaktır. Sevgili Bozüyüklüler, Büyük Önderimizi burada bu açılışlarını yaptığımız tramvaylarla anarken biz şu an bulunduğumuz alanda yerin altında iki kat yeraltı otoparkı var, 250 araçlık bir otopark var bu binanın altında. Onun da açılışını yapacağız. Kentimizin tüm sorunlarına dokunacak projeler ürettik. Ana cadde üzerinde orta refüj Berlin duvarı gibi kapalıydı, Öyle değil miydi? Bakın onu açtık, tramvayımızın geçişi, istasyonları, kentimiz Kent olacak, şehrimiz Kent olmayı bu projelerle elde edecek. Daha başka projelerimiz de var ama bugün burada tramvaylarımız ile yeraltı otoparkımızın açılışlarını yapalım istedik” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu açılışı yapılacak otopark ile ilgili bilgi vererek “Yeraltında 2 katlı bir otopark var. Burada 4,5 metrede yer altı suyu var. Ama biz geleceğe dönük olsun diye bu bütün yer altı suyunu izole ederek 2 katlı otopark haline getirdik. Bir gün otoparka girerseniz alt katına aracınızı koyarsanız o anda su içinde olduğunuzu hissedin” dedi. Ardından Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler 250 araçlık, yol boyu giriş arka taraf çıkış, içerisinde araç yıkama ünitesi bulunan 2 katlı otoparkın açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenlerinin ardından sahne alan Şevval Sam’a Başkan Bakkalcıoğlu plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Sevilen sanatçı Şevval Sam gece boyunca Bozüyüklüleri coşturdu. Zaman zaman duygusal aşk şarkıları ile duygulandıran, sevilen ve hareketli şarkılar ile doğudan batıya Anadolu’nun çeşitli yörelerinden seslendirdiği hareketli türkülerle oynatan Şevval Sam Bozüyüklülere eğlenceli saatler yaşattı. Konser programı İzmir Marşı ile coşkulu bir şekilde sona ererken Başkan Bakkalcıoğlu eşi Merih Bakkalcıoğlu ile birlikte sahneye geldi ve Şevval Sam ile birlikte izleyenlere çiçek attılar.