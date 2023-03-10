Bozüyük'te camilerde Ramazan temizliği

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelindeki camilerde Ramazan Ayı öncesinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ramazan Ayında vatandaşların ibadet yeri olan camilerin daha temiz ve sağlıklı olması, vatandaşların temiz bir alanda ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla cami ve mescitlerde belirli bir program dahilinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Temizlik ekiplerince cami ve mescitlerde kapsamlı olarak yürütülen temizlik çalışmalarında cami içindeki halılar süpürülüyor, kapı ve camlar itina ile siliniyor, ayakkabılıklar temizleniyor. Ayrıca cami dışarısında bulunan şadırvan ve tuvaletlerin de temizliği yapılıyor.