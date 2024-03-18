Bozüyük'te Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeni ile törenler düzenlendi

Bozüyük’te 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü nedeniyle anma törenleri düzenledi.

İlk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, protokol üyeleri tarafından Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği adına Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Meydandaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi tören programı, Metristepe Kültür Merkezi’nde devam etti. Metristepe Kültür Merkezi’nde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz tarafından yapıldı. Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz konuşmasında Çanakkale Savaşları’nı anlatarak “Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün tutan aziz şehitlerimiz sizleri bizden ayıran ölüm size olan bağlılığımızı asla koparamayacak. Kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki Çanakkale’de sonsuza dek geçilemeyecek” dedi. Ardından hazırlanan sinevizyon gösterisi izlenerek öğrenciler tarafından Çanakkale şiirleri okundu. Öğrenciler tarafından sunulan Diriliş Destanı Çanakkale Oratoryosu ilgi ile izlendi. Programın son bölümünde ilçe genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Daha sonra 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü programı kapsamında İntikamtepe Şehitliği ziyaret edildi. Burada yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı, Şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi. Daha sonra Kaymakam Adem Öztürk tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Protokol mensupları ve şehit ailelerince şehitlik ziyaret edilerek her bir şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

Törenlere İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.