Bozüyük'te çocuk parkına çirkin saldırı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çocuk parkına monte edilen masal kahramanları figürlerine kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Yeşilken Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda çocuklar için ayrılan tematik park bölümüne monte edilen masal kahramanların figürlerinin yüzleri boya süren kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi. Vatandaşların böylesine yoğun ilgi gösterdiği bir alana yapılan saldırı herkes tarafından çirkin bulunurken özellikle çocukları çok üzdü.

Bozüyük Belediyesi sosyal medyadan ”Keşke bu yeteneğinizi ve vaktinizi çocuklarımız için sağlanan hizmetleri kirletmek için değil, güzelleştirmek için harcasaydınız!” notunu paylaştı.