Bozüyük'te çocuklar haklarını eğlenerek öğrendi

Bozüyük Belediyesi Ara Tatil Atölyeleri “Eğlenerek Haklarımı Öğreniyorum” semineri ile başladı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde çocukları sahip oldukları haklar konusunda bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen seminer Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından verildi. Seminerde çocuklar yaşama, beslenme ve eğitim gibi en temel haklarını eğlenerek öğrendiler.

Seminer ile ilgili olarak bilgi veren Uzman Psikolog Gülten Taflıoğlu Bal bu semineri Bozüyük Belediyesi’nin davetlisi olarak ve 20 Kasım Çocuk Hakları Günü için düzenlediklerini belirterek “Çocuklara çocuk haklarını eğlenerek öğrettik. Amacımız hakları sadece didaktik bir bilgi olarak öğrenmek yerine öğrendikleri hakları deneyimleyebilmeleri için onlara imkân sunuyoruz. Kendi hayatlarında belki başka bir çocuğun hayatına dokunabilmeleri için onlara bu cesaretti vermemiz gerekiyor. Çocuklara çocuk haklarına doğdukları andan itibaren sahip olduklarını ve bu hakları dünyanın Birleşmiş Milletler üyesi olan diğer ülkelerde de bu haklara sahip olduklarını onlara öğretmemiz gerekiyor” dedi.