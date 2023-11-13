Bozüyük'te de 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruluyor

Bozüyük’te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde “Geleceğe Nefes Cumhuriyet’e Nefes” sloganıyla 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı kuruluyor.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Cumhuriyet’in 100. yılına özel ülke genelinde 2023 farklı yerle birlikte Bozüyük’te de Poyra Köyü’nde yaklaşık 3 bin sedir fidanı toprakla buluştu. Fidan dikim törenine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, ilçe protokolü, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program Ulu Önder Atatürk, Şehitler ve Ormancı Şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. Programın açılış konuşmasını Bozüyük Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Atalar yaparak 100. yıl Cumhuriyet Ormanları fidan dikim projesi hakkında bilgi verdi ve misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ardından konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk ağaçlandırmanın ve projenin önemine değinerek herkesin 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nü kutladı. Konuşmaların ardından Pazaryeri Orman İşletme Şefi Gülşah Karataş Uçar, fidan dikimi hakkında bilgi verdi ve fidan dikim alanına geçildi. Burada orman muhafaza memurları ve orman işçilerinin de yardımlarıyla protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından sedir fidanları toprakla buluşturularak can suları verildi.

Fidan dikiminde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Atalar’a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, “daha yeşil bir çevre için ve fidanların ormana dönüşmesi için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.