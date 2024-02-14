Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Son zamanlarda yakıta gelen zamlardan sonra dolmuş ücretlerine fiyat artışı yapıldı. Yapılan zamdan sonra öğrenci 12 TL’den 15 TL’ye, tam ise 13 TL’den 18 TL oldu. Yeni yapılan zamların yarın uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

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MDK
MDK
MDK