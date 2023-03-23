Bozüyük'te duraklar yıkanarak temizleniyor

Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerine aksatmadan devam eden Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da belirlenen program dâhilinde duraklarda yıkama çalışması yapıyor.

Temiz ve sağlıklı bir çevre hedefiyle çalışmalarını itina ile sürdüren Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları ile kapalı ve açık durakların camlarını da iç ve dış cepheleri olmak üzere yıkayarak temizliyor. Ayrıca cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor.