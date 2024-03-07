Bozüyük'te el sanatları sergisi açıldı

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile el sanatları sergisi açıldı.

Engelli bireylerin ve aileleri tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünler dernek lokalinde sergilendi. Sergi açılışı öncesi konuşma yapan Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Nursel Topal; “Engelliler derneği olarak toplumsal duyarlılığın güçlenmesi ve farkındalığı arttırmak için etkinlikler düzenlemekteyiz. Sergimizde göreceğiniz ürünler engelli çocuklarımız ve velileri ile yapılan çalışmalardır. Bu çalışmaları yapan velilerimiz ürünleri satışa sunup ev ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar. Bu çalışmalarda bizlere emeği geçen hocamız Türkan Adanalı’ya, bizlere bu kursu açan Halk Eğitim Müdürü Levent Susam’a ve katılım sağlayan üyelerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ise, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kursumuzun açılışında emeği geçen hocamıza bende teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Nursel hanım başkanımızı ben tebrik ediyorum. Engelliler derneği olarak, üyelerimizle birlikte bizim halk eğitimi merkezimiz, milli eğitimizin desteğiyle burada çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Sergiye katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kursumuzun,sergimizin hayırlı olmasını diliyorum.” Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez’in yapmış olduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra davetliler sergiyi gezerek el emeği ürünleri yakından incelediler.