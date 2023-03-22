Bozüyük'te fırınlara Ramazan öncesi denetim

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların Ramazan ayı boyunca unlu mamülleri gönül rahatlığıyla tüketebilmeleri amacıyla fırınları denetledi.

İlçe genelinde periyodik aralıklarla fiyat, gramaj ve hijyen denetimleri yapan ekipler, çalışmalarını Ramazan ayı boyunca da sürdürecek. Denetimlerde genel temizlik, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve kişisel temizlik kuralları denetlenirken pişmiş ekmeklerde gramaj kontrolü de yapıldı.