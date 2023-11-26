Bozüyük'te galibiyet sevinci yaşandı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nin 6. haftasında Sakarya Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı maçı 3-2 kazanırken, Eskişehir’den gelen Bando Eses ekibi çaldıkları birbirinden güzel marşlarla tribünleri coşturdu.

Bozüyük Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Bando Eses, takıma sponsor olan fabrika yöneticileri, teknik ekipler, taraftarlar ve spor severler ilgi ile izledi. Eskişehir’den gelerek tribünlerdeki yerini alan Bando Eses, maça birbirinden güzel marşlarıyla eşlik ederek tribünleri coşturdu. Setlerde 2-0 geriye düşen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, arka arkaya aldığı 3 setle maçı kazandı.

Galibiyetle biten maçın sonunda Kaymakam Adem Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahaya inerek takımı ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Bakkalcıoğlu kadın Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile birlikte tribünleri selamlayarak galibiyet sevincine ortak oldu.