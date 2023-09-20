Bozüyük'te Gaziler Günü'ne özel program

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Bozüyük Kent Konseyi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği işbirliği ile Gaziler Günü Programı düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesinin verilişinin 102. yıl dönümünde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program ilgi gördü. 19 Eylül Gaziler Günü’ne özel olarak hazırlanan program şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan ve misafirlerine “hoş geldiniz” diyen Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal “19 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi olarak taçlandığı gündür. 19 Eylül aynı zamanda Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğimizin 5. Kuruluş yıl dönümüdür, kutlu olsun. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı gündür. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakâr ve kahraman Gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür” dedi. Programın devamında Türbe Camii İmamı Ahmet Cansız Gazilik hakkında konuşma yaparak Kur’anı Kerim tilavetini gerçekleştirdi. Şehit ve Gazilerimiz için okunan duaların ardından Bozüyük Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ümit Kök ‘Vatan Uğruna’ adlı şiiri okudu. Hemen ardından Gazilik hakkında bir video izlenirken programın devamında Eskişehir Bilecikliler Derneği (Esbilder) tarafından Zeybek oyunu gösterisi sunuldu. Turan Kadınları tarafından sahnelenen ‘Cepheden Mektuplar’ adlı tiyatro oyunu ilgi ile izlendi. Programda ayrıca Ozan İsmail Akar tarafından Kahramanlık Türküleri seslendirildi. Programın sonunda programda görev alanlara plaket takdiminde bulunuldu.

Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail Topal, Şehit aileleri, Gaziler ve aileleri, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.