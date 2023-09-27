Bozüyük'te gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçitlerde su taşkınları meydana geldi.

Bozüyük'te gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve alt geçitlerde su taşkınları meydana geldi.

İlçede akşam üstü başlayan ve giderek etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle rögarlar taştı. Cadde, alt geçitler ve ara sokaklar suyla doldu. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kalırken, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar ise zorlandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yol üstünde dükkanların içerisine girerek, bazıları da duraklara kaçarak ıslanmaktan kendilerini korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından ilçe normale döndü.

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