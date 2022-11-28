Bozüyük'te gönüllü gençlerin sayısı her geçen gün artıyor

Genç Kızılay Bozüyük İlçe Başkanı Dilan Kuru, ilçede gönüllü olarak yaklaşık 60 kişilik bir ekibin olduğunu ve sayının artması için çalıştıklarını söyledi.

Dilan Kuru, gönülden gelen iyiliğin bir sınırı olmadığını, fakat daha verimli olabilmek adına Genç Kızılay’a gönüllü olmanın yaş aralığı 18-30 yaş olduğunu söyledi. Kuru, açıklamasında şöyle konuştu;

”Türk Kızılay gönüllüsü sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilikseverliğini, insanlığa hizmete dönüştüren insan ıstırabını dindirmek için fedakârca hizmet üreten kişidir. Bu nedenle insanlara 7den 70e ayrım yapmadan, gönlünü ortaya koyarak iyilik yapan yapmak isteyen herkes aslında bir gönüllüdür ve tabi aramıza davet ediyoruz. Her hangi bir çıkar gözetmeden, ödülü bir teşekkür olan gönüllülerimiz aramızda yer almaya devam etsin ve hatta birçok alanda kendini geliştirsin istiyoruz. Türk Kızılay 1868 den bugüne gönüllüler tarafından yönetilen, gönüllülerin elleriyle büyüyen ve güçlenen bir kurum olmuştur. Bu nedenle Kızılay’ın tüm faaliyetlerinde bize destek olabilirsiniz. Gonulluol.org platformunda karşınıza çıkacak olan, afet ve acil durum, akademik destek, ilk yardım, bağış ve kampanya, kamplar, uluslararası yardım, genç, engelli, kadın kan ve kök hücre gibi daha sayamadığımız birçok alanda bizlere destek olabilirsiniz” dedi.

“Gönülden gelen bir iyiliğin hiç bir zararı yoktur”

Kuru, açıklamasının devamında, “Açıkçası uzun uzun söylemek istediğimiz birçok şey var elbette fakat kısaca söylemek gerekirse, Gönülden gelen bir iyiliğin hiç bir zararı yoktur. Varsın vücudunuz iyilik yaptığınız için yorulsun emin olun bir teşekkür bir tebessüm ile o yorgunluğu unutuyorsunuz. Biliyorum ki özellikle sosyal medyalar insanların algısını değiştirmekte oldukça etkili bir mecra sadece şunu söylemek istiyorum; Yarın sizin başınıza da kötü bir durum gelebilir, bir afetzede olabilir, sizin veya bir yakınınızın kana ihtiyacı olabilir işte böyle zamanlarda yanınızda Türk Kızılay hep var ve her zaman var olmaya devam edecek. Açıkçası gönüllü olarak aramızda olmasanız bile sizde vereceğiniz 1 ünite kan ile belki de bir çocuğun hayatını kurtarabilir, uzattığınız bir şişe su ile kalbinizi iyilikle doldurabilirsiniz” diye konuştu.