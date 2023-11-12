Bozüyük'te kamyonet park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Eskişehir istikametine gitmekte olan U.B.’nin kullandığı kamyonet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü U.B. ve araçta bulunan O.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.