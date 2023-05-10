Bozüyük'te kanal temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık DSİ kanalında başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük'te kanal temizleniyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık DSİ kanalında başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçebilmek amacıyla başlattıkları kanal temizliği çalışmalarını iş makineleri vasıtasıyla sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği bildirildi.