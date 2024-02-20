Bozüyük'te kanalizasyon hatları temizleniyor

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki ana kanalizasyon hatları temizlenerek vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü ana kanalizasyon hattı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Laz Ahmet Caddesi’ndeki ana kanalizasyon hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile ana kanalizasyon hatlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanarak, vatandaşların hatlardaki tıkanıklık nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.