Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te etkili olan kar yağışı nedeni ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bozüyük’te etkili olan kar yağışı nedeni ile Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan belediye ekipleri vatandaşların, kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz yönde etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarına ilk olarak ana arterler, hastane güzergâhı ve dolmuş servis güzergâhlarından başladı. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra yaya ekipleri tarafından da ana cadde üzerindeki kaldırımlarda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor