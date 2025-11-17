Bozüyük'te kaymakam ve öğrenciler kitapla buluştu

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN programları kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, BİLEN programları çerçevesinde Dodurga İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte kitap okuyan Kaymakam Öztürk, eğitici ve keyifli bir etkinliğe imza attı. Program kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Etkinlik, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemeyi ve eğitim motivasyonlarını artırmayı hedefledi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Öztürk’e Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya da eşlik etti.