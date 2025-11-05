Bozüyük'te Kaymakamlık Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

Bozüyük Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının açılış maçları başladı.

Kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen turnuvanın açılışında yer alan Kaymakam Adem Öztürk, maçları yakından izleyerek sporculara başarılar diledi. Öztürk, yaptığı açıklamada, "Böylesi etkinlikler hem kurumlar arası dayanışmayı artırıyor hem de sporu teşvik ediyor. Tüm takımlara centilmence bir turnuva geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.