Bozüyük'te kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bozüyük'te kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bilecik yönünde ilerleyen Erkan Gökçe’nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu açık cezaevi yakınında yolda devrildi. Devrilmesi sonucu motosikletten düşen 24 yaşındaki Erkan Gökçe yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Erkan Gökçe hayatını kaybetti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.