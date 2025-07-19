Bozüyük'te kızlar ve erkekler futbol turnuvası sona erdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kızlar ve erkekler futbol turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Bozüyük'te kızlar ve erkekler futbol turnuvası sona erdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kızlar ve erkekler futbol turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Turnuvaya katılan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin spora olan ilgisinin her geçen gün arttığını vurguladı. İl Müdürü Ramazan Demir, bu tür etkinliklerin gençlerin hem fiziksel gelişimine katkı sunduğunu hem de takım ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

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