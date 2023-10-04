Bozüyük'te kokoreççiler dernek kurdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yiyecek sektöründe uzun yıllar hizmet veren kokoreççi esnafı bir araya gelerek dernek kurdu.

Bozüyük'te kokoreççiler dernek kurdu
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yiyecek sektöründe uzun yıllar hizmet veren kokoreççi esnafı bir araya gelerek dernek kurdu.

Derneğin kurulması ile ilgili açıklama yapan Bozüyük Kokoreççiler Çarşısı Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kuşoğlu, "Derneğimiz, Bozüyük’te kokoreççiliği tanıtmak, geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, kokoreççiler çarşısında birlik beraberlik ve dayanışma sağlamak amacı ile kurulmuştur" dedi.