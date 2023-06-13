Bozüyük'te kurban satış yerleri hazırlandı
Bozüyük Belediyesi canlı hayvan pazarı kurbanlıkların satışı için hazır hale getirildi.
Bozüyük Belediyesi canlı hayvan pazarı kurbanlıkların satışı için hazır hale getirildi.
Bozüyük Belediyesi Mezbaha bahçesinde yapılan düzenlemelerde alan bariyerlerle bölünerek kurban satış bölümleri oluşturuldu. Kurban Bayramı’na kadar hayvan satışlarının yapılacağı bu alanlardan yer kiralamak isteyen kurban yetiştiricileri, Bozüyük Belediye Mezbahasına başvurarak yer talebinde bulunabilecekler.