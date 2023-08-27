Bozüyük'te Kurtuluş Günleri etkinlikleri başladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurtuluş Günleri konser programlarının ilk gecesinde sahne alan MAT Grubu ve Metin Özkan’a bu güzel gece için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası nedeniyle düzenlenen Kurtuluş Günleri Konser programları Yeşilkent Amfi Tiyatro’da MAT Grubu ve sevilen sanatçı Metin Özkan’ın konser programıyla başladı. Katılımcıların şarkılara eşlik ettiği ve doyasıya eğlendiği gecede pop ve rock rüzgârı eserken programda sahne alan MAT Grubu ve Metin Özkan gece boyunca Türk rock müziğinin sevilen eserlerini Bozüyüklüler için seslendirdi. Gecede ilk olarak sahne alan ve avukatlardan oluşan MAT Grubunun programının ardından sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu “Değerli hemşehrilerim siz hiç düşünür müydünüz avukatlar bir araya gelecek, böyle bir müzik grubu kuracak ve zevkle izleyeceğiz. Hep birlikte alkışlayalım mı onları” diyerek MAT grubuna teşekkür etti. Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının devamında, “Biliyorsunuz 1922 yılı 26 Ağustos’ta Büyük Taarruzla büyük Önderimiz Yunanlıları kovmak için savaşa başladı, 30 Ağustos’ta zaferi kazandık, 9 Eylül’de İzmir’de Yunan’ı denize döktük. Bozüyük’ümüz de 4 Eylül’de kurtarıldı. Bu süreçte işte biz Bozüyük Belediyesi olarak 26 Ağustos’la 4 Eylül tarihleri arasını Kurtuluş Şenlikleri olarak kutluyoruz. Bugün burada bu güzel Avukat kardeşlerimizin ve ardından değerli sanatçımız Metin Özkan’ın konseriyle başladık. Bizim bu arada yarın akşam 27’sinde Şevval Sam konserimiz var. Bu konser öncesi Bozüyük’teki tramvaylarımızın ve yeraltı otoparkının hizmete açılışını yapacağız. Ondan sonraki günlerde bu sahnede yerel sanatçı kardeşlerimizin konserleri devam edecek. 30 Ağustos’ta Kapalı Pazar otoparkı önünde Funda Arar Zafer konseri, 31’in de Sagopa Kajmer konserimiz olacak. Daha sonra yine yerel sanatçılar devam edecek. 3 Eylül pazar günü Sıla konseriyle Kurtuluş günlerimizin müzik şölenlerini tamamlayacağız. Bugün buradaki bu başlangıcı yapan bu değerli kardeşlerimizi ve ilçemizin sevilen sanatçılarından Metin Özkan’ı kutluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. İlk olarak MAT Grubuna çiçek takdim eden Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra sevilen sanatçı Metin Özkan’ın konserinin ardından da Özkan’a çiçek takdiminde bulundu.

Ayrıca Yeşilkent Amfi’de yapılan konser programına vatandaşların ücretsiz ulaşım sağlayabilmesi için Bozüyük Belediyesi tarafından ring seferleri düzenlendi.