Bozüyük'te Kurtuluş Günleri Konserleri'nde Yunus Emre Sert ve Osman Savaş sevenleriyle buluştu

Bozüyük Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası nedeniyle düzenlenen Kurtuluş Günleri Konser programları Bozüyük’ün sevilen sanatçılarından Yunus Emre Sert ve Osman Savaş konserleriyle devam etti.

Yeşilkent Amfi Tiyatro’da düzenlenen konser programına Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile müziksever Bozüyüklüler katıldı. Programda ilk olarak “Sahne Senin, Yıldız Sensin” bölümünde genç yeteneklerden Zülal Tuna sahne alarak 3 şarkı seslendirdi. İzleyenler tarafından beğeniyle izlenen Zülal Tuna seyirciden tam not aldı. Tuna’nın performansının ardından sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu genç yetenek Zülal Tuna’yı tebrik ederek “Kurtuluş günleri etkinlikleri 3. senesinde geleneksel olarak devam ediyor. Ulusal sanatçılarımızın yanı sıra yerel sanatçılarımız ki onlar bizim için daha kıymetli, burada sahne alıyorlar. Özgüveni yüksek, medeni cesareti olan, sesi güzel gençlerimiz sahne alıyor. Bu sahnede torpile ihtiyaç yok, bu sahneye bütün gençlerimizi bekliyoruz. Zülal Tuna’yı bir kez daha özgüveni ve medeni cesareti nedeniyle tebrik ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.

Ardından Bozüyüklü sevilen müzisyen Yunus Emre Sert ve orkestrası sahne alarak birbirinden güzel parçaları, Bozüyüklüler için seslendirdi. Yunus Emre Sert ve orkestrasının sevenleri ile buluştuğu gecede Bozüyüklüler doyasıya eğlenerek kurtuluş coşkusunu yaşadılar. Yunus Emre Sert sahnede albümünde yer alan şarkılar ile pop müziğinin en sevilen slow ve hareketli şarkılarını seslendirirken dinleyenler de gece boyunca Sert’e tüm şarkılarında eşlik etti. Yunus Emre Sert’in performansının ardından sahneye gelen Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık Sert’e çiçek takdiminde bulunarak “Her yıl yaptığımız gibi 26 Ağustos 4 Eylül Zafer Haftası ve Kurtuluş Etkinlikleri çerçevesinde yerel sanatçılarla buluşmamız devam ediyor. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos, 31 Ağustos ve 3 Eylül’de Kapalı Pazar Otoparkında ulusal düzeyde sanatçılarımızla birlikte olacağız. Diğer günler 4 Eylül’e kadar yerel sanatçılarla burada olacağız. Bozüyük Belediyesi olarak ulusal sanatçılardan ziyade yerel sanatçılara özel önem vermekteyiz. Bu sadece müzikte değil tiyatroda, diğer sanat dallarında örneğin Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği korosu gibi etkinlikler, gençlere yönelik yetişkinlere yönelik ve çocuklara yönelik tiyatro etkinliklerimiz tamamen Bozüyüklülerden oluşmak üzere Bozüyük Belediyesi tarafından yapılmakta ve desteklenmektedir. Ben bu akşam bize bu müzik şölenini yaşatan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programda son olarak Bozüyük’ün sevilen seslerinden Osman Savaş sahne alarak fantezi ve arabesk müziğin en sevilen şarkılarını Bozüyüklüler için seslendirdi. Ayrıca seslendirdiği hareketli türkülerle de izleyenleri eğlendiren ve coşturan Osman Savaş’a izleyenler hep bir ağızdan eşlik ettiler. Konser programı boyunca duygusal şarkılarda hüzünlenen hareketli şarkılarda coşarak eğlenen izleyenler unutulmaz bir gece yaşadılar. Osman Savaş’ın performansının ardından sahneye gelen Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık Savaş’a çiçek takdiminde bulundu.

Ayrıca Yeşilkent Amfi’de yapılan konser programına vatandaşların ücretsiz ulaşım sağlayabilmesi için Bozüyük Belediyesi tarafından otobüs seferleri düzenlendi.