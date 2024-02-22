Bozüyük'te meslek hastalıkları konferansı

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü tarafından meslek hastalıkları ve iş güvenliği konferansı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda, 9. sınıf öğrencilerine yönelik verilen konferansta, meslek hastalıkları ve iş güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.Bozüyük Devlet Hastahanesi Müdürü Abdurrahman Ozan’nın verdiği konferansta, meslek hastalıkları ve korunma yolları ,iş güvenliğinin önemi anlatıldı . Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları tedavisinde Devlete yük olan maliyetler ,iş gücü kaybı gibi konularına değinilmesinin ardından program sona erdi.