Bozüyük'te minik öğrencilerden uluslararası STEAM projesi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Anaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri STEM projesi sayesinde eğlenerek öğrenme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa’daki okullar arasında işbirliğini yaygınlaştırmak üzere hazırlanan eTwinning Topluluğu sayesinde, eğitimde sınırlar ortadan kalkarken Türkiye, İspanya, Romanya, İtalya, Litvanya ve Bulgaristan’dan projeye dahil olan anaokulu öğrencileri, birlikte elektrik, toprak, su, oyun hamuru ile rampalar-yollar-araçlar ve mıknatıslar başlıkları altında STEAM çalışmaları gerçekleştirme imkanı buldu. Projede yer alan Bozüyük Anaokulu öğretmenlerinden Sevda Öztürk ve manolya sınıfı öğrencileri haftalık konu başlıkları ile çalışmalar yapıp eğlenerek öğrenmeyi gerçekleştirdiler. Bir sonraki haftanın konusunu merakla bekleyen minikler STEAM projesinin finalini kendi tasarladıkları robotlarla gerçekleştirdiler. Bir çok ortak ürüne imza atan minikler aynı zamanda Avrupa ülkelerinde yaşayan akranlarıyla tanışma ve birlikte çalışma fırsatı buldular.