Bozüyük'te Muhtarlar Günü kutlandı

Bozüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Terle, mahalle ve köy muhtarları ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret eden muhtarlar, bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak “Vatandaşımız ve kamu hizmetleri arasında köprü görevi üstlenen, demokrasimizin yapı taşını oluşturan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi muhtarlarımızla Bozüyük için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu ziyaretin anısına çiçek takdiminde bulundu.

Bozüyük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamaları çerçevesinde ilk olarak Cumhuriyet İlkokulu’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Bozalan Köyü Muhtarı Sadettin Akkaya tarafından yapıldı. Muhtar Sadettin Akkaya konuşmasında 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak “ Yaptığımız çalışmalarda bize her zaman destek veren ve sorunlarımızı paylaşan İlçe Kaymakamımız Sayın Adem Öztürk’e, aynı önemi ve desteği gösteren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na, sayın milletvekillerimize, sayın valimize, sayın il genel meclisi üyelerimize göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkürü bir borç biliyorum”dedi. Konuşmasının son bölümünde Ortadoğu’da yaşananlara da değinen muhtar Akkaya “Son günlerde Ortadoğu’da yaşanan insanlık dışı, vahşeti üzülerek takip ediyoruz. Özellikle hastaneye yapılan saldırı başta olmak üzere kadınlara, çocuklara, mağdur sivillere yönelik olarak yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. İnsani değerlerden yoksun bu saldırının bir an evvel son bulmasını temenni ediyor, sorumluların en kısa sürede ve gereken cezayı alacaklarına inanıyoruz.” dedi.

Ardından Muhtarlar, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk’ü ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ettiler. Daha sonra protokol üyelerine ve muhtarlara Bozüyük Belediye Başkanlığı tarafından yemek ikramında bulunuldu. Programda son olarak Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve protokol üyeleri Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette protokol üyeleri muhtarlarla görüşerek sohbet etti, muhtarların talep ve şikâyetlerini dinledi.