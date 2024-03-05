Bozüyük'te narkotik polislerden velilere eğitim semineri

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde velilere yönelik eğitim semineri düzenledi.

Bozüyük'te narkotik polislerden velilere eğitim semineri
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde velilere yönelik eğitim semineri düzenledi.

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda verilen seminerde, Narkotik Şube personeli tarafından narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri?, madde kullanım belirtileri nelerdir? gibi konular hakkında veliler bilgilendirildi. Ayrıca seminer sonunda, akıllı telefonlara "Uyuma" adlı programın kurulmasının önemine vurgu yapıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb