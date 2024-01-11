Bozüyük'te öğrenciler geleneksel çocuk oyunları ile eğlendiler

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ilkokul öğrencilere yönelik geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Bozüyük Kapalı Spor Salonunda oynanan geleneksel çocuk oyunlarında öğrenciler doyasıya eğlendiler. Düzenlenen oyunlar hakkında açıklama yapan Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya; “Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) çerçevesinde yapılan ilkokullar geleneksel çocuk oyunlarına 4. sınıflar kaleli yakan top yarışmasında 16 ilkokulumuzdan toplamda 192 öğrenci, 3. sınıflar mendil kapmaca yarışmasına 16 ilkokulumuzdan toplamda 224 öğrenci ve 2. sınıflar seksek yarışmasına 16 okulumuzdan 160 öğrenci olmak üzere tüm oyunlarımıza 576 öğrenci katıldı. Oyunlarda mücadele veren tüm öğrencilerimize tebrik ediyorum” dedi.

3. sınıfla arasında yapılan mendil kapmaca yarışmasına izlemeye gelen Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yarışmada dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya takdim etti.