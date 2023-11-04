Bozüyük'te öğretmene şiddet

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde okulda bir velinin saldırısına uğrayan öğretmen yaralandı.

Bozüyük'te öğretmene şiddet
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde okulda bir velinin saldırısına uğrayan öğretmen yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Necat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Hanife İ., Y.G. isimli velinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda öğretmen Halife İ. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hanife İ, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman