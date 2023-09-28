Bozüyük'te okul kantinlerine denetim

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Bozüyük'te okul kantinlerine denetim
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Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede eğitim veren okulların kantinlerine yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edildi. Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, kantin ve personelin genel hijyen durumları, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı gıda satışlarının kontrolünün yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri de denetlendi. Bozüyük Belediyesi zabıta ekipleri tarafından öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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