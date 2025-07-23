Bozüyük'te okul onarımlarına sıkı denetim

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, onarım çalışmaları devam eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Bozüyük'te okul onarımlarına sıkı denetim
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Adem Öztürk, onarım çalışmaları devam eden Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Okul sahasında yürütülen çalışmaları yerinde gözlemleyen Kaymakam Öztürk, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik sürdürülen onarım işlerinin eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Öztürk, çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. İlçe genelindeki eğitim yatırımlarının yakından takip edildiğini vurgulayan Kaymakam Öztürk, öğrencilerin daha güvenli ve modern ortamlarda eğitim almalarının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

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Kaymakam Adem Öztürk’e İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şube müdürleri eşlik etti.