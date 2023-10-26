Bozüyük'te okul yararına hayır çarşısı kuruldu

Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda veliler ve okul aile birliği tarafından okul yararı için hayır çarşısı kuruldu.

Hayır çarşısına ziyaret eden Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya; "Biz okullarımız bütün sosyal etkinliklerinde bir arada olmaktan son derece mutlu oluyoruz. Burada öğrencinin, Veli’nin,okul aile birliğinin birlikte organize ettiği etkinlik bizim için kıymetli. Eğitimin üç saç ayağının bir araya geldiği birşey. Özellikle velilerimiz okul için burada olmuş olması, öğrencilerimiz burada olmuş olması, bizim burada olmuş olmamız eğitim adına son derece önemli bir durum. Bizim için çok kıymetli. Biz bu etkinlikleri destekliyoruz" dedi.