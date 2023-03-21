Bozüyük'te Orman Haftası kutlandı

Bozüyük’te 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ve Saffet Şeker İlkokulu işbirliği ile “Orman Haftası” kutlama programı düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Saffet Şeker İlkokulu Müdürü Ali Aygül günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak programı Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte düzenlediklerini belirtti. Ardından söz alan Orman İşletme Müdürü Rabia Tuncer, ormanların önemini anlattı.

Programda daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak tiyatro gösterisi sahnelendi. Yine öğrenciler tarafından atık malzemelerden hazırlanan ve birbirinden güzel kıyafetlerden oluşan Geri Dönüşüm Defilesi ilgi ile izlenirken minik öğrenciler Çevre Andı’nı okudular. Programın sonunda ise protokol üyeleri tarafından ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye ve ödülleri takdim edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Orman Haftası Kutlama Programına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutan Vekili, Mühimmat Üsteğmen Buğrahan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bozüyük Orman İşletme Müdürü Rabia Tuncer, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, öğretmenler, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.