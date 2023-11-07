Bozüyük'te otogar otopakına çözüm bulunması isteniliyor
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehirlerarası terminal alanındaki otoparkta bulunan araçlar yolculara zorluk yaşatıyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehirlerarası terminal alanındaki otoparkta bulunan araçlar yolculara zorluk yaşatıyor.
Şehirler arası terminal yanında bulunan özel bir fabrikada çalışanların araçları otoparka park etmesi yolculara zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar gerek otogar yönetimine gerek belediye ye şikayette bulunmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını dile getirdiler. Vatandaşlar, otoparkta çok sayıda araç bulunduğu için yolcular eşyalarıyla otogara giriş ve çıkışlarda zor anlar yaşadıklarını ve sorunu kısa sürede çözülmesini istediler.