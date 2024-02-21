Bozüyük'te otomobil tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Bozüyük'te otomobil tıra arkadan çarptı 1 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tırın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 4 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde sehir halinde ilerleyen Ü.K.’ nın kullandığı otomobil, tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ü.K., yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüye müdahale etti. Hastaneye kaldırılan sürücü Ü.K. tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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