Bozüyük'te Ramazan davulcuları göreve hazır

Bozüyük’te on bir ayın sultanı Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcular belirlendi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu mahalle muhtarları ve mahallelerde görev alacak davulcular ile bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda hünerlerini sergileyen davulcular Ramazan ayı boyunca söyleyecekleri manilerden örnekler vererek davul çaldı. Toplantıda ayrıca davulculara uymaları gereken kurallar bildirilerek 10 mahallede görev alacak davulcuların mahallelerdeki görev dağılımı yapıldı. Ramazan davulcularından özellikle üzerinde davulcuların isim ve soy isimleri ile görevlendirildikleri mahallelerin adının yazılı olduğu Belediye tarafından verilecek kimlik kartı ile dolaşmaları istendi.

Ramazan ayının vazgeçilmez sembollerinden olan davulcular ise görev alacakları mahallelerde söyleyecekleri çeşitli maniler ile bu ayın ruhunu yansıtacak ve gelenekleri yaşatacak şekilde çalışacaklarını dile getirdiler.