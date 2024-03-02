Bozüyük'te resim sergisi açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sanat Atölyesi ve Recai Yaşar öncülüğünde açılan resim sergisi yoğun ilgi gördü.

Bozüyük'te resim sergisi açıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Sanat Atölyesi ve Recai Yaşar öncülüğünde açılan resim sergisi yoğun ilgi gördü.

Yıl içerisinde çeşitli yaş gruplarının yapmış oldukları resimler bir araya getirilerek sanat severler ile buluşturuldu. Sergide birbirinden güzel resimleri gören davetliler eserlere hayran kaldı. Alışveriş merkezinde büyük katılımla halkın beğenisine sunulan resim sergisinde, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmenleri Savaş Ceylan ve Onur Gürel çeşitli zamanlarda çekmiş oldukları fotoğraflarda yer aldı.

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