Bozüyük'te sömestir tatili dolu dolu geçecek

Bozüyük Belediyesi Sanatevi, sömestir tatilinde 5-15 yaş arasındaki çocuklarımızla birbirinden eğlenceli ve çeşitli atölye çalışmalarıyla buluşuyor.

Başvuruları 16 Ocak 2023 ile 20 Ocak 2023 tarihleri arasında Sanatevi’ne yapılacak olan atölye çalışmalarında PC4 (Çocuklar İçin Felsefe), Resim Atölyesi, Robotik Kodlama, Seramik Atölyesi(Özel Bireyler), TOOD- Doğaçlama Tiyatro Atölyesi, İçimizdeki Ritm Atölyesi, Drama Atölyesi ile özel bireyler için Seramik Atölyesi ve Makrome Atölyesi yer alacak. Bireyler seçtikleri atölyede yaş gruplarına göre ayrılacak ve tüm atölye çalışmaları uygulamalı olacak yapılacak. Geçtiğimiz yılki ilki gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Sanatevi Sömestir Atölyeleri’ne bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.