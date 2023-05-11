Bozüyük'te sürücülere uygulamalı eğitim ve bilgilendirme yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından ‘Bu yolda sana güveniyoruz’ sloganıyla uygulama yapılırken sürücülere broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, araçlarda emniyet kemeri takılması, yaya geçiş yerlerinde uyulması gereken kurallar, yaşlılar ve engellilerin geçiş yerlerinden geçerken vatandaşlara duyarlı davranılması ve sürücülerin saygı göstermeleri istendi. Etkinlikler uygulamalı olarak gerçekleştirilirken sürücülere de broşür dağıtılarak emniyet kemerinin önemi ve uyulması gereken kurallar hakkında ekiplerce hatırlatmalarda bulunuldu.

Etkinliğe, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Soner Serin ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir de katıldı. Kaymakam Öztürk, tarafından sürücüler bilgilendirilerek hayırlı yolculuklar dilendi. Uygulamada görev alan ekiplere de kolaylıklar dileyen Kaymakam Öztürk, çalışmalarında başarılar dileyerek uygulama noktasından ayrıldı.