Bozüyük'te temsili Şehitlik ve Şehitler Ormanı projesi hayata geçirilecek

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, temsili Şehitlik ve Şehitler Ormanı projesini hayata geçirebilmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17 dönümlük arazi Bilecik İl Özel İdare Müdürlüğüne tahsis edildiğini belirten Başkan Topal, dernek ile yapılacak olan protokol çerçevesinde önümüzdeki günlerde projenin hayata geçirileceğini ifade etti. Topal, açıklamasında, “Projemizde, yatay şekilde taştan devasa büyüklükte Türk Bayrağı, terör şehitlerimizin, 1. ve 2. İnönü Savaşlarında şehit olmuş askerlerimizin isimleri, memleketleri, doğum yıllarının yazılı mezar taşları ile birer ağaçlar yer alıyor. Ayrıca ileriki tarihlerde imkân olması halinde İnönü Savaşlarının tanıtımı için sahra hastanesi ile çeşitli topçu bataryalarında ilave edilebileceği bir projeyi hayata geçirebilmek için yönetimimiz ile çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde 5 şehitliğimiz ve 9 türbemiz vardır. Bunların tanıtımını yapmak ve ilçemizi Çanakkale kadar değerli bir seviyeye getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi örgütleri ve vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum” dedi.