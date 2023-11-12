Bozüyük'te yağmur suyu hatlarında temizlik

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından İsmet İnönü Caddesi üzerindeki yağmur suyu ızgaraları ile yağmur suyu hatları temizlendi.

Bozüyük’te mevsim itibari ile yağışlar öncesinde ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yağmur suyu hattı yapım çalışmaları devam ederken, mevcut hatlarda yapılan temizlik çalışmaları da sürüyor. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin yoğun olarak kullanılan en önemli caddesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan ızgaralar ve yağmur suyu hatları vidanjör ve iş makineleri ile detaylı bir şekilde temizlendi. Çalışmalar, vatandaşların ve trafiğin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla gece saatlerinde yapıldı.

Ekipler, altyapı çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor.