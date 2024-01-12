Bozüyük'te yapılan geleneksel çocuk oyunları heyecanlı yarışmalara sahne oldu

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen geleneksel çocuk oyunları 5 gün sürdüğünü ve 576 öğrencinin katıldığını söyledi.

Günümüzde çocukların bilgisayar başında geçirdikleri sürenin ürkütücü seviyelere ulaşması ve sanal ortamlarda sosyalleşmeye çalışmaları, hem ailelerin hem de eğitimcilerin hassasiyet göstermesi gereken bir sorun haline geldiğini belirten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya; “Çocuklar elbette teknolojiyi bilmeli ve doğru kullanmayı öğrenmeli; ancak uzun süreler hareketsiz kalmaları başta obezite olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır” ifadeleri kullandı.

Çetinkaya, açıklamasında, “Eskiden mahallelerimizde oynadığımız oyunlarımız vardı. Saatlerce saklambaç, yakan top, körebe oynardık. İki tane taş dikip futbol oynardık. Renkli bilyelerimiz, topaçlarımız vardı. Akşam olunca annelerimiz eve çağırmasa sonu gelmeyen, bir türlü doymadığımız oyunlarımız vardı. Bizler pahalı veya teknolojik oyuncaklarla büyümeyen, dostluğu ve rekabeti oyunlarla öğrenmiş bir kuşağız. Çocuklarımız kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak büyümeli; sanal alemde değil, gerçek hayatta yeni arkadaşlıklar kurmalı. Unutmayalım ki çocuklar hayatta karşılaşabileceği güçlükleri aşmayı ve iletişim becerisi kazanmayı oyun oynarken öğrenirler. Bizler bu noktadan hareketle 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, BİL-EN kapsamında Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğini hayata geçirdik. 2. sınıflarda 160 öğrencimiz Sek Sek, 3. sınıflarda 224 öğrencimiz Mendil Kapmaca,4. sınıflarda 192 öğrencimiz Kaleli Yakan top oyunlarına katıldılar. Toplam 576 öğrencimizin katıldığı yarışmalarımız, çocuklarımıza dostça rekabeti öğretti ve onların keyifli zaman geçirmesini sağladı. Yarışmalarımızda emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize gönülden teşekkür ediyor, yarışmalara katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum "dedi.