Bozüyük'te yapımı devam eden cemevinde sona gelindi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yüzde 95’i tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Tekke Mahallesi Kumluca mevkiinde 604 metrekare alanda yapımı süren Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi’nin bodrum katında tuvaletler, gasilhane, yemekhane, morg, ambar yer alırken, giriş katında ise cem salonu, tuvaletler, yönetim odası, lokmahane ve kütüphane bulunuyor.

Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, cemevi inşaatının yüzden 95’inin bittiğini ve Haziran ayı içerisinde teslim alacaklarını söyledi. Erdoğan, "Bu derneğin sorunlardan birisi cem evimizin olmamasıydı. Bunun plan ve projesini çizdirmiştik ve dernek olarak arsasını almıştık. Bunu hayata geçirebilmek için proje çizdirdik, bunu çizen abimiz Ali Ulu’dur. Kendisi Cemevi Eskişehir Başkanıdır. Hayata geçirebilmemiz için maddi ihtiyacımız vardı. Biz gözümüzü kararttık, halkımızla yapmaya kalktık. Tabiki halkımızın da maddi durumu belli olduğu için devreye devletimiz ve belediyemiz girerek el birliyle bu hale getirdik. Bunda tabi Cumhurbaşkanımızın, Valimizin, Özel İdaremizin ve Belediye Başkanımızın katkıları çok büyüktür. Sayın Kaymakamımızı unutmamak gerekir. Onların sayesinde şu anki konuma geldik. Allah’ın izniyle bundan sonra da cemevimizin diğer ihtiyaçlarını devletimiz ve millet olarak karşılayıp hizmete açıcağız. Cemevimizin yüzde 95’i bitti. Çevre düzenlemesiyle içinin döşemesi kalmıştır. Tabi bunu da devletimizden bekliyoruz. İnşallah el birliyle bitirip bir an önce faaliyete geçirmek istiyoruz. Tahminim Haziran ayının 5 ila 10’unda teslim almayı düşünüyoruz. Bize söylenen sözler öyle” dedi.

Türkiye genelinde yapımı devam eden 7 cemevinden biri olan Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi ve Cemevi temel atma töreni, 7 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılımıyla gerçekleşmişti.