Bozüyük'te yemek sonrası fenalaşan 65 işçi hastaneye başvurdu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, yemek sonrası kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, yemek sonrası kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Bozüyük’te faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında öğle yemeğinde çıkan mercimek çorbası, kıymalı yeşil fasulye, bulgur pilavı ve cacık yiyen fabrika işçilerinden 15’i kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetiyle işten izin alarak Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitti. 15 işçi tedavileri sonrası taburcu olurken, bu sayı ilerleyen saatlerde 65’e yükseldi. Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri yemeklerden ve içme suyundan numune alırken, yemeklerin fabrikanın kendi yemekhanesinde yapıldığı öğrenildi.