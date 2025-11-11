Bozüyük'te yeşil vatanın yeni fertleri toprakla buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yeşil vatanın yeni fertlerini toprakla buluşturmak üzere 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda 81 il ile birlikte eş zamanlı olarak fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bu yıl Akpınar Mahallesinde gerçekleştirilen etkilik ile "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız vatan" sloganı ile birlikte karaçam, sedir, mavi servi, mazı, ıhlamur, alıç, ahlat, hünnap, adaçayı ve kuşburnu türlerinde bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, "11 11 Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen bu etkinlikte sizlere beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada güzel bir iş birliği görüyoruz, ormanlarımızı korumak, ormanlarımıza sahip çıkmak ve sayılarını daha da arttırmak için güzel bir iş birliği içinde çalışmalar yapıyoruz. İlçemizde her sene bu etkinliği farklı yerlerde kutluyoruz. Bugün de ilçemizin güzide yerlerinden birisi olan Akpınar’da bu etkinliğimizi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle ormanlarımızın önemini, ormanlarımıza sahip çıkmamız gerektiğini genç kuşaklara hatırlatmış oluyoruz. Dikeceğimiz her fidanın ülkemizin geleceğine bir nefes olacağını da burada belirtiyoruz" dedi.

Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır ise, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü olarak Bozüyük’ün yeşiline yeşil katacak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Bu meyanda 2025 yılı sonuna kadar 30 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğe Kaymakam Adem Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak, İlçe Orman İşletme Müdürü Engin Çakşır, kurum müdürleri, Orman İşletme Müdürlüğü Personeli, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.